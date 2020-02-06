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В Китае нашли коронавирус у только рожденного малыша

11:25
Коронавирус передался от матери к ребенку - фото 1
Коронавирус передался от матери к ребенку

Младенец, который появился на свет всего 30 часов назад, оказался зараженным штаммом 2019-nCoV. Первый случай заболевания ребенка в таком возрасте зафиксировали медики в Ухани.

Младенец, которому чуть больше суток, мог заразиться инфекцией еще в утробе. Тем не менее, существует и версия о том, что вирус передался из-за тесного контакта с кашляющей матерью.

В Украину прибыли системы для обнаружения коронавируса

Женщина, которая родила малыша, страдает от пневмонии. Сейчас же состояние ребенка врачи оценивают как стабильное. Он находится под наблюдением и будет в больнице как минимум месяц. Через две недели, после развития коронавируса, ему предстоит борьба за жизнь.

Всего же, по официальным данным, из-за заражения недавно открытым штаммом коронавируса в Китае умерли 563 человека. Общее количество заболевших за последние сутки также значительно увеличилось. В данный момент в больницах находятся более 28 тысяч человек.

С учетом беспрецедентных мер, предпринятых в городах КНР, вирус распространяется весьма быстро.

В общей сложности коронавирус достиг 24 стран мира. Большинство из них ввело режим чрезвычайной ситуации.

Среди всех заболевших выздоровели лишь 632 человека.

В Украине же пока не зафискирован ни один подтвержденный случай заражения коронавирусом, который, по официальным данным, появился на рынке в Ухани. При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.

 

 

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