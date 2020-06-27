В Киевской области ввели усиленный карантин

Карантин в Киевской области будут усиливать

Называемые правительством "адаптивным карантином" меры привели к тому, что количество зараженных в столице и регионе начало стремительно расти.

Причин тому несколько: во-первых, прописанным министерством здравоохранения нормам для послабления карантина ни Киев, ни область, вообще никогда не соответствовали, но власти постоянно издавали указы то об открытии ресторанов, то о снятии других ограничений.

Кроме того, заявления Ляшко, Степанова и других членов Зе команды о мнимом улучшении обстановки народ воспринимал как полное снятие любых норм. В итоге в ночных клубах, на пляжах и других местах массового скопления людей тусовка шла в режиме 24/7, что, само собой, сразу же сказалось на количестве зараженных.

Теперь же власти Киевской области объявили о решении усилить противоэпидемиологические мероприятия.

- С учетом ежедневного прироста случаев инфицирования COVID-19 на более чем 10%, в соответствии с представлением главного санитарного врача региона, комиссия решила с 26 июня ограничить проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10 при условии соблюдения эпидемиологических правил. Время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов, - отметили в сообщении Киевской ОГА.

Также, как утверждают чиновники, в области будут усиливать контроль за соблюдением норм при осуществлении пассажирских перевозок, а также за тем, как люди придерживаются карантина в детских садиках, рынках, супермаркетах и кафе с ресторанами.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.