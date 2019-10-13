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В Киеве зверски убили внука известного азербайджанского композитора (ФОТО)

15:00
22-летнего танцора зарубили топором - фото 1
22-летнего танцора зарубили топором

В Печерском районе столицы копы обнаружили тело 22-летнего Джавида Гаджиева, внука известного азербайджанского музыканта и автора многих оперетт Тельмана Гаджиева.

Убитого молодого человека нашли после того, как к правоохранителям обратились соседи, пожаловавшиеся на жуткий трупный запах в подъезде.

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Прибыв на место ЧП на улицу Чигорина, полицейским пришлось вызывать спасателей ГСЧС для вскрытия квартиры. Внутри и обнаружили изуродованный труп юноши.

Установив его личность, следователи узнали, что убитый - гражданин Азербайджана Давид Гаджиев.

В Киеве зверски убили внука известного азербайджанского композитора (ФОТО) - фото 189549

Сам молодой человек профессионально занимался танцами и учился в одном из ВУЗов Баку. Для чего он приехал в Киев, неизвестно. Судя по всему, Гаджиев-младший собирался встретиться с другом.

Примечательно, что в съемной квартире, где произошло убийство, сменили замки.

Азербайджанца, судя по всему, зарубили топором. В квартире нашли бензопилу, большие мешки и канистры с бензином, что говорит о том, что убийца собирался избавиться от тела.

В Киеве зверски убили внука известного азербайджанского композитора (ФОТО) - фото 189550

Квартиросъемщиком же оказался соотечественник Джавида. Найти его полицейские не могут.

По факту ЧП открыто уголовное дело по части первой статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство".

Следователи предполагают, что Гаджиев поссорился со своим товарищем, который его и убил.

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