В Киеве избили бывшего "слугу народа", который обслуживает Коломойского

Антона Полякова отметелили неизвестные

Около 5 утра в среду, 2 сентября, неизвестные напали на народного депутата Антона Полякова, который злостно нарушал карантин в баре "Джаз" на улице Дегтяревской.

Как сообщают очевидцы случившегося, народный депутат, вышедший из фракции "Слуга народа" после своей попытки отработать деньги Коломойского и заблокировать закон о невозвращении, подвергся избиению нескольких крепких молодых мужчин.

Отлупив Полякова, нападавшие скрылись на белой Toyota Camry. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему нардепу "скорую", но от госпитализации он отказался.

Кроме того, на месте ЧП работали патрульные и следователи. В Киеве объявлен план "Перехват".

Впрочем, найти участников нападения копам вряд ли удастся, поскольку избиение явно было заказным, а полицейские раскрывать подобные преступления не способны.

Примечательно, что сам Поляков, судя по результатам голосований нардепов, в Верховной Раде присутствует. Или же коллеги по партии "За майбутнє" используют его карточку.

По факту нападения на депутата откріто уголовное дело.