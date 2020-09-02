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В Киеве избили бывшего "слугу народа", который обслуживает Коломойского

12:40
Антона Полякова отметелили неизвестные - фото 1
Антона Полякова отметелили неизвестные

Около 5 утра в среду, 2 сентября, неизвестные напали на народного депутата Антона Полякова, который злостно нарушал карантин в баре "Джаз" на улице Дегтяревской.

Как сообщают очевидцы случившегося, народный депутат, вышедший из фракции "Слуга народа" после своей попытки отработать деньги Коломойского и заблокировать закон о невозвращении, подвергся избиению нескольких крепких молодых мужчин.

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Отлупив Полякова, нападавшие скрылись на белой Toyota Camry. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему нардепу "скорую", но от госпитализации он отказался.

Кроме того, на месте ЧП работали патрульные и следователи. В Киеве объявлен план "Перехват".

Впрочем, найти участников нападения копам вряд ли удастся, поскольку избиение явно было заказным, а полицейские раскрывать подобные преступления не способны.

Примечательно, что сам Поляков, судя по результатам голосований нардепов, в Верховной Раде присутствует. Или же коллеги по партии "За майбутнє" используют его карточку.

По факту нападения на депутата откріто уголовное дело.

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