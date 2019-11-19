В Киеве засняли лихача, гонявшего на машине 222 километра в час

Большинство киевских автомобилистов нарушают скоростной режим

Киевские автомобилисты правил дорожного движения не придерживаются. При положенных для езды по городу 50 километрах в час средняя скорость движения, к примеру, на Столичном шоссе составила 76,4.

О печальной статистике киевских гонок заявили сегодня в Центре организации дорожного движения.

По данным чиновников, анализ записей системы TruSign на Столичном шоссе привел к неутешительным выводам.

"Разрешенный скоростной режим нарушили 19 тысяч 556 транспортных средств, а это – 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе за сутки, - отметили на странице ведомстве в Facebook.

Кроме того, 1983 автомобилиста превысили скорость более чем на 50 километров от разрешенного показателя, а один из лихачей и вовсе отличился. Скорее низко летящую, чем ехавшую машину, засняли радары, когда авто гнало со скоростью 222 километра в час.

"Призываем придерживаться установленных ограничений. Ведь именно превышение скорости - основная причина ДТП в Украине. Из-за нее происходит около 35% всех аварий", - отметили в центре.

Стоит отметить, что в Киеве едва ли не каждый день происходит по несколько серьезных аварий, которые завершаются смертельным исходом. В случае езды на скорости 200 километров в час машина пролетает 55 метров в секунду. Фактически это означает, что водитель не сможет даже увидеть пешехода, который переходит дорогу, поскольку за то время, которое ему понадобится для торможения, он будет находиться в 200-250 метрах от места столкновения.