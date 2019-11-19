Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

В Киеве засняли лихача, гонявшего на машине 222 километра в час

Вчера, 21:00
Большинство киевских автомобилистов нарушают скоростной режим - фото 1
Большинство киевских автомобилистов нарушают скоростной режим

Киевские автомобилисты правил дорожного движения не придерживаются. При положенных для езды по городу 50 километрах в час средняя скорость движения, к примеру, на Столичном шоссе составила 76,4.

О печальной статистике киевских гонок заявили сегодня в Центре организации дорожного движения.

Под Киевом поезд снес авто – жуткие ФОТО

По данным чиновников, анализ записей системы TruSign на Столичном шоссе привел к неутешительным выводам.

"Разрешенный скоростной режим нарушили 19 тысяч 556 транспортных средств, а это – 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе за сутки, - отметили на странице ведомстве в Facebook.

Кроме того, 1983 автомобилиста превысили скорость более чем на 50 километров от разрешенного показателя, а один из лихачей и вовсе отличился. Скорее низко летящую, чем ехавшую машину, засняли радары, когда авто гнало со скоростью 222 километра в час.

"Призываем придерживаться установленных ограничений. Ведь именно превышение скорости - основная причина ДТП в Украине. Из-за нее происходит около 35% всех аварий", - отметили в центре.

Стоит отметить, что в Киеве едва ли не каждый день происходит по несколько серьезных аварий, которые завершаются смертельным исходом. В случае езды на скорости 200 километров в час машина пролетает 55 метров в секунду. Фактически это означает, что водитель не сможет даже увидеть пешехода, который переходит дорогу, поскольку за то время, которое ему понадобится для торможения, он будет находиться в 200-250 метрах от места столкновения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДТП правила дорожного движения авария Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В ЕС прокомментировали возвращение кораблей в Украину - фото 1
В ЕС одобрили передачу захваченных кораблей, но "забыли" об их разграбленности
Вчера, 21:40
Косящий под патриота фанат Путина Требушкин вошел в комитет ВР по нацбезопасности - фото 1
В комитет ВР по нацбезопасности и обороне вошел ярый сепар и фанат Путина
Вчера, 17:40
Поляки массово задержали украинцев по запросу Интерпола - фото 1
Польша задержала 19 украинцев по требованию России
Вчера, 16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
17 ноября, 17:00
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Загрузка...