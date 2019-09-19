В Киеве "заминировали" Офис Президента. Что происходит?
В Киеве "заминировали" Офис Президента. Что происходит?
В четверг, 19 сентября, в Киеве продолжилась волна минирований. На этот раз пострадал и Офис Президента Украины.
Об этом сообщают СМИ.
Как передают источники, сообщение о минировании пришло на почту СБУ. К сожалению, одной Банковой неизвестный злоумышленник решил не ограничиваться и указал в числе заминированных объектов роддомы, ТРЦ и несколько столичных мостов.
"Сейчас эта информация проверяется. Работают взрывотехники и кинологи. Количество объектов большая, точно не можем назвать количество", - заявили в полиции.
Напомним, что 18 сентября Алексей Белько пригрозил подорвать мост Метро в Киеве. Своими действиями он на несколько часов парализовал весь город. Глава МВД Арсен Аваков пообещал помочь парню. Как именно – узнаете здесь.
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