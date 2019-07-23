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В Киеве "заминировали" ЦИК, идет эвакуация - ФОТО

Вчера, 21:59
В Киеве "заминировали" ЦИК , идет эвакуация - фото 1
В Киеве "заминировали" ЦИК , идет эвакуация

Во вторник, 23 июля, неизвестные злоумышленники заминировали ЦИК. На место ЧП прибыли саперы.

Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

После поступления информации, сотрудники Госохраны эвакуировали работников СМИ. Силовики пообещали, что никого не пустят, пока не будет найдена взрывчатка.

В Киеве 'заминировали' ЦИК, идет эвакуация - ФОТО - фото 184783

Что касается самих работников ЦИК, то они пока молчат. Интересно, что на момент «минирования», избирком как раз завершал подсчет голосов. Что это? Попытка помешать их работе? Или очередная шутка?

Ранее претензии к ЦИК были у Слуги народа, но не по поводу результатов - там для них все хорошо. Дело касалось иных цифр. Дошло даже до суда.

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ЦИК минирование Киев Выборы в Раду 2019 Новости Украина
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