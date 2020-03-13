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В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

15:41
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Китайский коронавирус официально забрал первую жизнь в Украине

71-летняя жительница Радомышля Житомирской области, которая в конце февраля вернулась в Украину и почти две недели игнорировала симптомы заболевания, скончалась в инфекционной больнице региона.

Об этом в пятницу, 13 марта, написала на своей странице в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская.

 

"К сожалению, первый умерший от COVID19 ...( Житомирская область", - отметила медик.

Госпитализировали женщину с уже подтвержденным диагнозом накануне вечером, а по данным медиков, чувствовавшая с 3 марта недомогания и кашляющая пациентка гостила у своих родственников во Львове, побывала в Житомире и вела весьма активный образ жизни у Радомышле, где посещала больницу и церковь.

Само собой, после первого прихода женщины к медикам, те даже и не подумали отправить ее на проверку на коронавирус. Теперь же за состоянием здоровья якобы всех лиц, контактировавших с женщиной, следят врачи. У ее родных симптомов не обнаружили.

Напомним, в Украине власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

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Пандемия коронавируса болезнь Житомирская область врачи Медицина Новости
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