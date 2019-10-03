В Киеве задержали топового врача, обложившего данью нуждающихся в пересадке органов ФОТО

В кабинете у врача нашли 64,5 тысячи баксов

В четверг, 3 октября, работники СБУ совместно с полицейскими и прокурорами с поличным упаковали заместителя директора института Шалимова Олега Котенко на получении взятки. Врач вместе со своими подчиненными вымогал деньги у людей, которым срочно нужно проводить сложнейшие операции.

Как утверждают следователи, медики систематически требовали бабло с пациентов.

Поборы стали для них делом абсолютно повседневным: за консультацию врачи института брали у больных 3 тысячи гривен. Операции же обходились людям в огромные суммы - до 50 тысяч долларов.

Котенко попался за получением 22 тысяч долларов от человека, которому была нужна операция на печени. Всего же врач требовал за вмешательство и последующую реабилитацию без малого 40 тысяч у.е, а поскольку ценник огромен, "добрый" доктор согласился разделить сумму на два транша.

Сегодня же у Котенко в кабинете нашли 64,5 тысячи долларов.

Дома врач держал еще 13 тысяч "вечно зеленых", а также 7300 евро.

Вместе с ним по делу проходят и другие работники учреждения. Всех их обвиняют в нарушении закона, описанном в части третьей статьи 368 УК Украины - "Получение взятки должностным лицом".

Коррупционерам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, но поскольку денег у них явно немало, шансы на посадку взяточников невелики. Скорее всего, судьи отпустят всех под залог, а затем их дела сольют по традиционной схеме.