Украинские компании поставляли в РФ военные товары – СБУ

Украинские компании поставляли в РФ военные товары – СБУ

Сотрудники СБУ задержали представителей нескольких частных компаний, поставлявших товары военного производства в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Частные предприниматели организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства. Также задокументировано, что в страну-агрессора участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, главным организатором преступной схемы является заместитель директора одного из российских предприятий, которое обеспечивает военной продукцией армию РФ и предприятия ВПК.

На данный момент решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

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