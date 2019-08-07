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В Киеве за 2 минуты ограбили крупный магазин электроники (ФОТО)

12:40
Магазин "Алло" обчистили всего за две минуты - фото 1
Магазин "Алло" обчистили всего за две минуты

Утром в среду, 7 августа, группа неизвестных ворвалась на точку продажи мобильных телефонов и других гаджетов "Алло" на улице Андрея Малышко. Грабителям удалось обчистить магазин всего за 120 секунд.

По данным полиции, на дело преступники пошли около 4:50 утра, когда в магазине не было даже охранников.

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Злоумышленники вскрыли дверь, распилили металлическую решетку и проникли внутрь помещения.

А уже через две минуты грабители мчались по утреннему Киеву с несколькими десятками дорогущих телефонов. Само собой, работники частной охранной фирмы и полицейские прибыть на сработку сигнализации вовремя не успели.

Поживились нарушители закона как минимум тридцатью смартфонами Apple и Samsung - выбирали самое ценное.

В данный момент на месте происшествия работают следователи. Впрочем, ожидать, что они найдут какие-то следы преступления, которые приведут к нарушителям, не следует, поскольку работали профессионалы.

Точная сумма ущерба, котору грабители нанесли магазину, неизвестна.

По факту ЧП открыто уголовное дело по части третьей статьи 185 УК Украины - "Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшим". Возможно, квалификацию преступления изменят в ходе расследования.

Тем не менее, самый маленький срок, который грозит грабителям, - три года лишения свободы.

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