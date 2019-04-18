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В центре Киева ограбили квартиру топ-менеджера LG

18 апреля, 17:40
Домушники обчистили квартиру топ-менеджера LG - фото 1
Домушники обчистили квартиру топ-менеджера LG

Один из руководителей всемирно известной корейской технической корпорации стал жертвой столичных домушников. Правда, стащили злоумышленники куда меньше, чем, судя по всему, предполагали взять - пять тысяч долларов и дорогой фотоаппарат.

По данным источников в правоохранительных органах, инцидент случился на бульваре Леси Украинки, где снимает квартиру один из представителей руководства LG.

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Вернувшись домой гражданин Южной Кореи, обнаружил в аппартаментах полнейший кавардак. Пострадавший вызвал копов, а те уже осмотрели место происшествия и приняли заявление от иностранца.

Пробрались же внутрь помещения домушники очень просто - вскрыли замки.

Правоохранители считают, что воры действовали по наводке и рассчитывали поживиться немалой суммой, учитывая должность, которую занимает арендатор квартиры. Впрочем, как оказалось, еще перед поездкой корейца предупредили о том, что он вполне может стать жертвой ограбления, поэтому крупные суммы денег ему лучше хранить в банке. Именно поэтому мужчина и не понес значительный для своего кармана ущерб.

По факту ЧП открыто уголовное дело по части третьей статьи 185 УК Украины - "Кража с проникновением”.

Напомним, ограбления иностранцев и не только в Киеве - преступление действительно распространенное. Домушники нередко работают в связке с риелторами и знают, к кому именно в квартиру лезут.

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