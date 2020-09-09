В Киеве взорвалась автоцистерна, один человек погиб

В Киеве взорвалась автоцистерна, один человек погиб

В среду, 9 сентября, в Киеве во время проведения сварочных работ взорвалась автоцистерна.

Об это сообщает пресс-служба НПУ.

"В 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, взрыв произошел в результате проведения сварочных работ. Вследствие ЧП погиб 52-летний житель Херсонской области, еще один человек был доставлен в больницу.

На данный момент на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве.