В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе - ФОТО
В Киеве в ночь на 22 августа вандалы осквернили скульптуру "Горькая память детства", установленную в память о жертвах Голодомора.
Об этом сообщает пресс-служба Музея Голодомора.
Что именно сделали преступники – источник не уточняет.
По предварительным данным, скульптуру повреждена не была.
На данный момент она демонтирована с постамента. На месте правонарушения работала полиция.
"Культура нации строится на фундаменте исторической памяти. Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", - прокомментировала произошедшее гендиректор Музея Голодомора Олеся Стасюк.