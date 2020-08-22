В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе - ФОТО

В Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе - ФОТО / Историческая правда

В Киеве в ночь на 22 августа вандалы осквернили скульптуру "Горькая память детства", установленную в память о жертвах Голодомора.

Об этом сообщает пресс-служба Музея Голодомора.

Что именно сделали преступники – источник не уточняет.

По предварительным данным, скульптуру повреждена не была.

На данный момент она демонтирована с постамента. На месте правонарушения работала полиция.

"Культура нации строится на фундаменте исторической памяти. Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", - прокомментировала произошедшее гендиректор Музея Голодомора Олеся Стасюк.