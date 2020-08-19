В Киеве умер Борис Патон

Борис Патон ушел из жизни в 101 год

В среду, 19 августа, на 102-м году жизни скончался практически бессменный глава Национальной академии наук и первый Герой Украины Борис Патон.

О смерти Бориса Патона написала на своей странице в Facebook доцент Днепровского национального университета Людмила Кострюкова.

Сын легендарного инженера Евгения Патона, согласно официальной биографии, снискал славу разрабатывая и улучшая идеи отца. И хотя мостов и каких-либо больших конструкций академик не создал, среди его достижений - более 400 изобретений и тысячи научных трудов.

Причины смерти ученого неизвестны, но, скорее всего, она была природной, поскольку Патон находился в очень преклонном возрасте.

На уход из жизни практически моментально отреагировал президент Владимир Зеленский, который в соцсетях написал о "масштабной потере Украины":

"Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. Невозможно измерить масштаб той потери, которую понесла Украина. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!".

Борис Патон возглавлял Академию наук УССР с 1962 года, а с момента оглашения независимости Украины был президентом НАН. Отказаться от должности он решил лишь в этом году, в конце марта объявив об отказе от участия в запланированных на сентябрь выборах.

Роль Патона в должности главы НАН можно назвать неоднозначной: при нем в академию наук попадали зашкваренные политики Николай Азаров и Владимир Литвин, а за время правления оттуда фактически были изгнаны все молодые ученые.