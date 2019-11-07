В Киеве титушки травили газом женщин и детей, пытаясь захватить общежитие ВИДЕО

Общежитие на Полевой от титушек все же отбили

Днем в четверг, 7 ноября, нанятые частной компанией титушки попытались захватить аварийное здание общежития компании "Киевгорстрой-2" на улице Полевой.

Молодые люди напали на местных жителей с газовыми баллончиками и дубинками. Менты традиционно бездействовали.

Сам конфликт между бизнесменами и жильцами общаги начался с момента, когда здание перешло из государственной собственности в частную. Новый владелец решил снести четырехэтажную халупу, а на ее месте построить нечто дорогое. Только вот для этого ему было нужно выселить прописанных в общежитии людей, а сделать это по закону оказалось невозможно - выкинуть на улицу семьи с малолетними детьми нельзя. Тогда горе-застройщик решил отрезать здание от электро и водоснабжения. Тем не менее, жители общаги не сдавались.

Сегодня же в зданию вместе с работниками исполнительной службы приехали несколько десятков людей в военной форме и "по гражданке", которые захватили помещение и начали силой выбрасывать людей на улицу.

Сопротивлявшихся задували из газовых баллончиков и избивали. За происходящим добрых 30 минут наблюдали сотрудники полиции, которые никак не вмешивались в конфликт.

В итоге остановить беспредел сумели подтянувшиеся к месту ЧП активисты и даже один народный депутат Роман Грищук. Именно силами гражданских, а не подчиненных титушню удалось разогнать.