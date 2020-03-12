Расследование MH17 Эпидемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО

10:40
В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО - фото 1
В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО

В ночь на 12 марта неизвестные сожгли машину и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова.

Во Львове сожгли машину журналистки "Радио Свобода" – ФОТО

Об этом он написал в Facebook.

В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО - фото 197116

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - заявил пострадавший и связал поджог со своей работой.

В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО - фото 197118

"Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных «активистов», вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора", - подытожил Егор Фирсов.

В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО - фото 197119

Напомним, в Киеве "сожгли" машину сына Гонтаревой – ФОТО, ВИДЕО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
пожар Киев Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Избиение" Сивохо: Полиция задержала "нападавших" - ФОТО - фото 1
"Избиение" Сивохо: Полиция задержала "нападавших" - ФОТО
13:34
Нацкорпус "поставил" Сивохо на колени в знак "примирения" - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Нацкорпус "поставил" Сивохо на колени в знак "примирения" - ФОТО, ВИДЕО
12:31
ГБР задержало убийцу евромайдановца – ФОТО - фото 1
ГБР задержало убийцу евромайдановца – ФОТО
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00