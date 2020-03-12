В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО

В Киеве сожгли машину важного чиновника - ФОТО

В ночь на 12 марта неизвестные сожгли машину и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова.

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - заявил пострадавший и связал поджог со своей работой.

"Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных «активистов», вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора", - подытожил Егор Фирсов.

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