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В Киеве снова зафиксировали коронавирус - Кличко

19:04
В Киеве снова зафиксировали коронавирус - Кличко - фото 1
В Киеве снова зафиксировали коронавирус - Кличко

В четверг, 19 марта, в Киеве зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом.

Коронавирус вновь влупил по Украине: Что известно?

Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко в Facebook.

«В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», - от метил мэр.

На данный момент пациент пребывает дома, ему предоставляется симптоматическое лечение.

Напомним, по состоянию на четверг, 19 марта, в Украине зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам Украины пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.
https://beztabu.net/novosti_t4952

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.

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Киев Виталий Кличко Пандемия коронавируса Новости Украина
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