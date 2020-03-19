В Киеве снова зафиксировали коронавирус - Кличко

В Киеве снова зафиксировали коронавирус - Кличко

В четверг, 19 марта, в Киеве зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом.

Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко в Facebook.

«В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», - от метил мэр.

На данный момент пациент пребывает дома, ему предоставляется симптоматическое лечение.

Напомним, по состоянию на четверг, 19 марта, в Украине зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам Украины пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.

https://beztabu.net/novosti_t4952

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.