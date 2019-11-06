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В Киеве школьник ради развлечения бросил гранату прямо на уроке (ВИДЕО)

15:40
Ученик киевской школы швырнул гранату на пол - фото 1
Ученик киевской школы швырнул гранату на пол / РБК Украина

На днях в одной из общеобразовательных школ в жилом районе Троещина в Киеве произошло весьма жуткое ЧП. Прямо посреди урока желающий развлечься ученик решил бросить гранату Ф-1. К счастью, она оказалась учебной.

Как утверждают активисты паблика "Киев оперативный" в Facebook, юный хулиган припер модель боеприпаса в школу из дома.

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Он спокойно сидел на уроках, но когда слушать педагога наскучило, достал из рюкзака гранату и бросил ее на пол с криком "ложись!".

Происходящее безмозглый сорванец снимал на мобильный телефон, а видео потом сам же залил в сеть.

Нужно отдать должное и учителям, и школьникам, панику из-за ЧП никто не поднимал - обошлось спокойным разбирательством. Впрочем, открытым остается вопрос, где именно ученик взял гранату. Если подобное хранится в квартире, где он живет, не исключено, что там же может находиться и что-то более опасное.

Смотрите видео, как ученик школы бросает на пол учебную гранату онлайн:

Как отреагировало на приосшествие руководство школы, неизвестно. Не ясно и вызывали ли к учебному заведению полицейских.

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