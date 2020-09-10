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В Киеве сбежал отпущенный судом особо опасный грабитель "Укрпочты"

16:20
Подозреваемый в ряде преступлений сбежал из-под домашнего ареста - фото 1
Подозреваемый в ряде преступлений сбежал из-под домашнего ареста

Спустя месяц с лишним после того, как очень добрая судья Деснянского райсуда столицы Светлана Колегаева решила отправить подозреваемого в ограблении отделения "Укрпочты" и, возможно, причастного к налету на обменник, под домашний арест, он скрылся от правоохранителей.

На официальном сайте МВД появилась карточка некоего Олега Голеусова как скрывающегося от органов власти.

Суд отпустил на свободу грабителя "Укрпочты" и обменника

И все бы ничего, только злоумышленник официально сознавался в участии в целом ряде преступлений в составе вооруженной бандитской группировке, а прокуроры в конце июля требовали для него помещения в СИЗО.

Впрочем, еще тогда служительница Фемиды проявила милость к разбойнику, совершившему налет на отделение "Укрпочты", а также бросавшему гранату без чеки в здании обменного пункта, и избрала для него крайне мягкую меру в виде домашнего ареста. Из-под которого особо опасный преступник, применявший оружие во время походов "на дело", успешно сбежал.

О том, что менты упустили участника бандформирования, никаких сообщений не было. Оно и понятно: гордиться в данном случае нечем, а проводить спецоперацию с БТРами для пиара и поимки реального преступника сотрудники МВД как-то не способны.

Только вот на сайте министерства указано, что исчез для копов Голеусов еще 17 августа, а для того, чтобы рядовые граждане даже не смогли его опознать, фотография в профайле разыскиваемого и вовсе отсутствует.

В Киеве сбежал отпущенный судом особо опасный грабитель 'Укрпочты' - фото 205250
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