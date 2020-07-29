Суд отпустил на свободу грабителя "Укрпочты" и обменника

Судья отпустила дерзкого грабителя, причастного к целому ряду нападений

На днях судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева решила отпустить 28-летнего Олега Голеусова под домашний арест. Подозревают молодого человека в ограблении отделения "Укрпочты", которое произошло в начале месяца.

По данным следствия, злоумышленник ворвался в здание почты с оружием, выстрелил в потолок и забрал все деньги, которые находились в кассе.

Задержали Голеусова благодаря фотороботу, составленному по другому уголовному делу об ограблении обменника. Правда, менты разыскивали совершенно другого человека, который, судя по всему, был пособником преступника. Теперь же следователи проверяют подозреваемого на причастность к целому ряду разбойных нападений.

И этот факт никак не помешал судье выпустить потенциально опасного для общества грабителя из-под стражи. Хотя прокуроры и требовали для него меру пресечения в виде содержания в СИЗО, служительница Фемиды решила проявить небывалую снисходительность.

Эпичным является и тот факт, что подозреваемый, возможно, не просто ограбил обменник, а сделал это с применением гранаты. Тогда забрать деньги ему помешала сигнализация, но, убегая, он бросил боеприпас без чеки, который только по счастливой случайности не взорвался.

По делу о попытке разбойного нападения на пункт обмена валют задержаны еще три человека. Они находятся под стражей.

Сам же Голеусов, как утверждают прокуроры, в совершении правонарушения признался, а также рассказал о своих деяниях в составе бандитской группировки.

Теперь злоумышленник будет находиться под круглосуточным домашним арестом.