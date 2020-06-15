На Одещине местные нашли гранаты и принесли их домой: Итог печален
В с. Дачное Одесской области местные жители нашли несколько гранат и принесли их домой. В результате попытки разобрать боеприпасы произошел взрыв. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполици.
"Три жителя села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали их разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", - говорится в сообщении.
К сожалению, есть пострадавшие. Мужчины и две женщины 1994 и 1949 гг. рождения получили осколочные ранения конечностей. Им оказана медицинская помощь.
На месте ЧП работают СОГ Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли две гранаты.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").
Напомним, в Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО.