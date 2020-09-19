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В Киеве преступники зверски искромсали активиста с ДЦП - ФОТО

13:30
В Киеве преступники зверски искромсали активиста с ДЦП - ФОТО - фото 1
В Киеве преступники зверски искромсали активиста с ДЦП - ФОТО

В пятницу, 18 сентября, в Святошинском районе Киева был обнаружен изувеченный труп 31-летнего активиста Александра Карасева, страдавшего ДЦП.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Зрелище ужасное - многочисленные колото-резаные раны в области шеи и рук. Кроме того тело погибшего не оставили в покое и животные. Первоначально установлено, что личные вещи потерпевшего отсутствуют", - сообщает СМИ.

В Киеве преступники зверски искромсали активиста с ДЦП - ФОТО - фото 205626

После проведения следственных действия полиции удалось задержать двух подозреваемых 1989 и 1990 рождения, которые являются уроженцами Днепропетровской и Херсонской областей. Задержанные уже сознались в преступлении.

В Киеве преступники зверски искромсали активиста с ДЦП - ФОТО - фото 205627

Во время допроса злоумышленников выяснилось, что один из них был знаком с жертвой. Пользуясь доверием последнего, два товарища решили подзаработать на больном с ДЦП. Их план был таков: подсыпать снотворного и завладеть имуществом мужчины, но что-то пошло не так и они цинично убили парня. Главная "добыча" - мобильный телефон, который убийцы сдали в ломбард.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве зверски избили ветерана АТО с женой.

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Киев убийство Национальная полиция Новости Украина
Киев Оперативный
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