Таксисты из крупнейших компаний кидают пассажиров и нарушают закон

Киевские службы такси оказались неготовы к поездкам с детьми

После вступления в силу закона о штрафах для водителей, которые перевозят детей без автокресел и бустеров на рынке служб такси начался настоящий переполох.

Некоторые компании эти нормы просто проигнорировали, донеся до сведений своих сотрудников информацию о том, что они могут возить детей, но под свою ответственность, а могут и просто отказываться от клиентов.

Это утверждение касается таллинской фирмы Bolt, которая занимает видное место на рынке. Таксисты, которые зарабатывают с помощью "Болта", сами же признаются, что возят клиентов с детьми на свой страх и риск, а покупать автокресла не собираются, мол, им это не выгодно. Впрочем, некоторые сознательные водители на самом деле извиняются перед пассажирами и просят их вызвать другую машину.

В компании Uklon пошли намного дальше, но глобально ситуацию это никак не изменило: крупнейшая фирма страны лишь официально декларирует желание обслуживать клиентов с детворой так, как этого требует закон. С недавних пор в приложении добавили дополнительную услугу "еду с ребенком", за которую с пассажиров взымают жалкие 30 гривен. Казалось бы, сумма плевая, только вот заказ на самом деле приходит едва ли не всем водителям подряд. Шансов на то, что за семьей с малышом приедет машина, оснащенная автокреслом, ничтожна. При этом почти все водители соглашаются везти малыша на руках у взрослых в нарушение закона, но на предмет пересчета тарифа с учетом отсутствия спецсредств для безопасности детей предлагают клиентам отменить заказ. Мол, если это сделает сам таксист, фирма снимет с него комиссию. Когда же пассажир совершает отмену, снова вызывает авто, а к нему приезжает машина без него, ситуация повторяется.

После третьей отмены система "Уклона" автоматически блокирует для клиента возможность вызова такси. Более того, некоторые водители, если человек отказывается отменять заказ, по телефону соглашаются везти ребенка за полный тариф, а уже при посадке в авто говорят, что это является нарушением закона и ехать отказываются. В общем, как минимум со стороны работников службы проявляется форменное кидалово, а в офисе Uklon банально не следят за тем, оборудованы ли машины, помеченные у них в системе как тачки для детей, самими спецсредствами. Зато содрать деньги за несуществующую и неоказанную услугу предлагают.

В "Убер" функция машины с автокреслом напрочь отсутствует.

Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что существуют и водители с адекватным подходом, которые согласны с тем, что безопасность прежде всего, и купившие если не автокресла, то хотя бы седушки без спинок, которые подходят для детей с весом от 15 до 35 кило и стоят сущие копейки. А вот автокресла для малышей по-прежнему остаются редкостью. Даже для компаний, предоставлявших такую услугу еще до вступления закона в силу. К примеру, в парке "Бонд такси" к концу прошлого года насчитывалось аж две машины с автокреслами на весь Киев. Из-за этого тариф на подобную поездку мог составлять совсем уж баснословных денег, поскольку иногда водителю приходилось мчаться на вызов через весь город, а ожидание такой машины подчас составляло до полутора часов.