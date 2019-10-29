В Киеве повысилась радиация. Что происходит?

В Киеве повысилась радиация. Что происходит?

В понедельник, 28 октября, в Центральной геофизической обсерватории, расположенной в Киеве, повысился радиационный фон.

Об этом сообщает Государственный научно-технического центр по ядерной и радиационной безопасности.

"Повышение естественного радиационного фона не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины, а любая информация по этому является неправдивой", - заверили ученые и назвали источник излучения.

"Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500 - 600 мкЗв / час, в соседнем помещении - 100 - 170 мкЗв / час. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди", - добавили специалисты.

О причинах повышения радиационного фона пока ничего не сообщается. На данный момент продолжается обследование упомянутой территории. По уверению исследователей, жизни и здоровью киевлян ничего не угрожает.

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