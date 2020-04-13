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В Киеве полиция насмерть задавила мужчину

18:30
В Киеве полиция насмерть сбила мужчину - фото 1
В Киеве полиция насмерть сбила мужчину

В воскресенье, 12 апреля, в Киеве полицейский сбил человека.

На Черкащине водитель задавил двух детей. Раскрыты детали

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Двигаясь по Харьковскому шоссе, водитель "Skoda Octavia" совершил наезд на человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место ДТП прибыли следователи.

Подробности происшествия будет устанавливать ГБР.

Напомним, под Киевом руководитель взвода полка полиции задавил двух человек. Один из них погиб на месте.

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