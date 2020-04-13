В Киеве полиция насмерть задавила мужчину
В Киеве полиция насмерть сбила мужчину
В воскресенье, 12 апреля, в Киеве полицейский сбил человека.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Двигаясь по Харьковскому шоссе, водитель "Skoda Octavia" совершил наезд на человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место ДТП прибыли следователи.
Подробности происшествия будет устанавливать ГБР.
Напомним, под Киевом руководитель взвода полка полиции задавил двух человек. Один из них погиб на месте.
powered by lun.ua
Другое на тему
У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию – ФОТО
13:30
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин – Кличко
12:30
СOVID-19 в Украине рассвирепел не на шутку, счет перевалил за 3 тыс
09:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации