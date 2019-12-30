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В Харькове бухой начальник полиции бросался на людей и угрожал патрульным

14:00
Патрульные применили спецссредства - фото 1
Патрульные применили спецссредства

В ночь на понедельник, 30 декабря, харьковским полицейским пришлсоь неслабо потрудиться чтобы утихомирить своего 33-летнего коллегу. Майор полиции, который возглавляет одно из территориальных отделений, поймал приступ агрессии после масштабных возлияний.

Бухал носитель мундира в гаражном кооперативе в Московском районе Харькова, а уже когда отправлялся домой, зацепился с охраной.

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Конфликт быстро разгорался, а нетрезвый майор перешел к угрозам и готовился полезть в драку, из-за чего сотрудники частной компании решили вызывать патрульных.

Когда же на место прибыли правоохранители, неадекват начал бросаться на них. В итоге полицейские по непонятным причинам не слились, а сумели уладить проблему. Майора задули газовым баллончиком и упаковали в наручники, после чего увезли в райотдел.

Пока не замяли инцидент и в руководстве харьковской полиции, что уж совсем удивительно. В пресс-службе управления утверждают, что нарушителя спокойствия отстранили от работы до окончания служебной проверки. Понесет ли неадекватный мент хотя бы административное наказание, неизвестно.

А поскольку это нарушение уже далеко не первое, а офицер постоянно конфликтует с людьми и ведет себя неадекватно, его могут уволить.

Известно, что последний выговор за подобное поведение майор получил менее чем месяц назад.

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