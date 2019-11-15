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Суд отпустил экс-зама Гонтаревой под смешные условия

11:30
Александр Писарук избежал тюрьмы. Пока - фото 1
Александр Писарук избежал тюрьмы. Пока / 24 канал

На улице бывшего зама главы Нацбанка, а ныне - председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука - небольшой, но праздник.

В пятницу, 15 ноября, Высший антикоррупционный суд постановил, что банкира ни в коем случае не нужно арестовывать, а необходимо отпустить под залог. Причем сумма для Писарука смешная - всего 5 млн гривен. Он должен их собрать за пять рабочих дней, чтобы остаться на воле до суда и суметь "решить все вопросы".

Детективы НАБУ задержали главу Райффайзен Банка, бывшего зама Гонтаревой

Почему сумма в 5 млн гривен смешная? Да потому, что Писарука и других обосованно подозревают в хищении 1 млрд 200 млн гривен. Такую астрономическую сумму удалось "нажить" на разграблении VAB Банка Олега Бахматюка.

Писарук на прошлой неделе, напомним, был пафосно схвачен силовиками и его кейс был объявлен показательным. Задержание банкира очень болезненно восприняли оставшиеся сторонники Петра Порошенко, которые поспешили обвинить власти в политических преследованиях. Понять их негодование можно - дело в том, что столь крупная афера не могла быть реализована без ведома главы НБУ Гонтаревой, которая сейчас укрылась в Лондоне и всеми силами пытается выставить себя жертвой политических интриг.

Суд отпустил экс-зама Гонтаревой под смешные условия - фото 191317

Писарук принимает поздравления / 24 канал

При этом эксперты отмечают, что доказательства против Писарука - железные. В связи с этим мягкое решение Высшего антикоррупционного суда выглядит еще более странным. Возможно, судей сбили с толку 5 адвокатов Писарука, а также тот факт, что за него готовы были поручитьс сразу 14 человек.

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НБУ Валерия Гонтарева Коррупция антикоррупционный суд Новости Украина Александр Писарук
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