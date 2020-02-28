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В Киеве ограбили квартиру звезды фильма "Скажене весілля"

14:00
В Киеве ограбили квартиру Василины Аполлинарии - фото 1
В Киеве ограбили квартиру Василины Аполлинарии

В среду, 26 февраля, неизвестные вдерлись в квартиру звезды отечественного кино Василины Аполлинарии. В итоге злоумышленники беспрепятственно вынесли абсолютно все ценные вещи из жилья, а актриса оказалась в тяжелом положении.

О случившейся с ней беде звезда фильма "Скажене весілля" написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, проникли в квартиру воры буквально через несколько часов после того, как она ушла. А когда вернулась, обнаружила дома полнейший беспорядок и отсутствие ценностей.

В Киеве ограбили квартиру звезды фильма 'Скажене весілля' - фото 196532

Среди перечисленного актрисой - MacBook, ноутбук, деньги, золотые украшения, часы, жесткие диски с архивами и даже духи.

В Киеве ограбили квартиру звезды фильма 'Скажене весілля' - фото 196533

"Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!" Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи, а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?", – возмутилась девушка.

В Киеве ограбили квартиру звезды фильма 'Скажене весілля' - фото 196534

По факту ограбления актриса обратилась в полицию, а копы открыли уголовное дело. Впрочем, расследовать преступление, найти виновных и довести производство до конца правоохранителям вряд ли удастся.

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