Из сейфа фитнес-клуба в Киеве у посетителя стащили вещей на миллион

Злоумышленник поживился ценностями на миллион

Очередной инцидент, связанный с кражей личных вещей в спортивном клубе, произошел вечером во вторник, 21 января, возле метро "Позняки" в одной из точек крупнейшей сети фитнес-центров Sport Life, но известно о нем стало лишь сегодня.

Утром в пятницу, 23 января, в полиции Киева заявили о том, что случай воровства из ящиков и сейфов для хранения личных вещей в "Спорт Лайфе" на Позняках не единичный. За последние полтора года правоохранители зафиксировали уже три подобных сообщения от пострадавших.

Как утверждают копы, мужчина, который занимается в фитнес-центре, спрятал вещи в специально отведенном для ценностей сейфе, после чего отправился тренироваться.

Прямо во время одного из упражнений к нему на телефон пришло оповещение от банка о том, что кто-то пытался снять наличные с карты. И поскольку она лежала в ячейке, мужчина поспешил туда, но увидел, что дверца сейфа приоткрыта, а внутри уже ничего не осталось.

Пострадавший вызвал полицию и пожаловался на пропажу документации, наличных, банковских карт и других ценностей на общую сумму в почти миллион гривен.

Как украсть миллион - видеопособие:

Судя по записям с камер наблюдения, перед совершением преступления в спортклуб беспрепятственно зашел подозрительный молодой человек, который наблюдал за посетителями примерно 40 минут. Обнаружив жертву, он дождался, пока его цель пойдет в зал, после чего за пару секунд вскрыл сейф и обчистил его.

По факту правонарушения открыто уголовное дело. Копы ищут злоумышленника.