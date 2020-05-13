В Киеве ограбили дорогущую машину нардепки от "Слуги народа"

Ольга Савченко стала жертвой ограбления / Ян Доброносов

В Дарницком районе столицы на улице Елизаветы Чавдар неизвестные разбили стекло Audi Q8, который принадлежит нардепу от "Слуги народа" Ольге Савченко. Недальновидный парламентарий оставила в салоне авто ноутбук и другие ценности, которыми тут же поживились преступники.

Как рассказала копам сама пострадавшая, преступление произошло в ночь на 11 мая, когда она припарковала авто в неположенном для этого месте - вдоль дороги.

Уже на утро Савченко нашла свою элитную машину с разбитым стеклом. А из салона авто пропали рабочий ноутбук Lenovo и два флэш-накопителя.

Ущерб от ограбления составил 27 тысяч гривен.

По факту правонарушения открыто уголовное дело по части первой статьи 185 УК Украины - "Кража". Полицейские занимаются поиском преступников, но выйти на их след вряд ли смогут. В районе, где оставила машину нардеп, машины с забытыми в них ценностями обчищают практически со стопроцентной вероятностью. При этом злоумышленников копы сроду не находили.

Сама же Савченко катается на элитном кроссовере уже давно. Еще не будучи нардепом они работала в области международного и финансового права. В 2019-м стала доверенной особой кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, после чего получила место в списке "Слуг народа".

В Раду она прошла под номером 66, а через какое-то время ее сделали главой комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.