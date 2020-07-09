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Хотели создать "ЗНР": СБУ схватила группу оголтелых сепаратистов

19:07
Хотели создать "ЗНР": СБУ схватила группу оголтелых сепаратистов - фото 1
Хотели создать "ЗНР": СБУ схватила группу оголтелых сепаратистов

В Запорожье сотрудники СБУ задержали группу преступников, пропагандирующих идеи "русского мира".

Жители Киевщины обеспечивали боевиков "ЛДНР" мобильной связью – СБУ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным следствия, преступники поддерживали отделение юго-восточных областей от Украины. После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 г., злоумышленники бежали в ОРДЛО, где помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий; позже они наладили сотрудничество с террористами "силового блока "Л/ДНР".

По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Боевики планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины. Для осуществления своих целей преступники накануне государственных праздников распространяли в городе материалы с призывами к созданию "Запорожской народной республики".

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 1 ст. 436-1 ("Распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве боевик "ДНР" из группировки "ОПЛОТ" подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.

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Запорожье СБУ "ЛНР" Новости Украина
Без табу
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