Убийцам Кирилла Тлявова смягчили наказания

Судьи оценили свободу убийц 5-летнего мальчика в 280 тысяч гривен с человека

Мусора, которые спьяну убили пятилетнего мальчика в Переяславе Киевской области, получили возможность выйти на свободу, а несовершеннолетнего участника уголовного производства, на которого и пытаются спихнуть вину за преступление, и вовсе отпустили на свободу.

Адвокат Ивана Приходько, одного из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика, сообщил о смене меры пресечения фигурантам уголовного дела о гибели Кирилла Тлявова.

По словам юриста, Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд отпустил несовершеннолетнего подозреваемого под личное обязательство. Ранее он находился под домашним арестом.

Что же касается мусоров, которых недолюстрировал Аваков, то им смягчили меры пресечения, добавив возможность внести залог за свою свободу.

- Суд продлил меры всем четырем подозреваемым, но несовершеннолетнему изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство, - отметил адвокат. - Дмитрия Кривошея и Владимира Петровца согласились отпустить за 280 тысяч гривен залога. Приходько просто продлили содержание под стражей.

Кроме того, сегодня в суде приняли решение оставить дело в Переяслов-Хмельницком районном суде Киевской области.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая 2019 года с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного.

Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко несколько дней хранили молчание. В принципе, они всегда так делали, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы. И только лишь 4 июня министр встретился с родственниками погибшего мальчика. А уже на следующий день он объявил о том, что не считает себя ответственным ни за что, а покидать должность не собирается.