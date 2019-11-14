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В Киеве массово сожгли магазины сети "Молоко от фермера", соргел ТРЦ (ВИДЕО)

13:20
В Киеве поджигатели уничтожили три магазина и ТРЦ - фото 1
В Киеве поджигатели уничтожили три магазина и ТРЦ

В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве произошла целая серия поджогов, направленных на точки одной сети. В Днепровском, Шевченковском районах и Петропавловской Борщаговке практически дотла сгорели три магазина.

Первый инцидент произошел сегодня около трех ночи на улице Амвросия Бучмы.

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Как утверждают копы, о ЧП им сообщила местная жительница, которая видела, как двое неизвестных облили дверь магазина "Молоко от фермера" горючим веществом и подожгли ее.

Примерно через полчаса после этого аналогичное сообщение получили полицейские из Шевченковского райуправления. На этот раз горела витрина магазина на улице Елены Телиги.

В Киеве массово сожгли магазины сети 'Молоко от фермера', соргел ТРЦ (ВИДЕО) - фото 191234

Кроме того, нападение совершили и на точку сети в Петропавловской Борщаговке. Только здесь от пожара пострадали еще и примыкающие к магазину заведения. Практически дотла сгорел торгово-развлекательный центр BoxPark.

В Киеве массово сожгли магазины сети 'Молоко от фермера', соргел ТРЦ (ВИДЕО) - фото 191235

Сомнений в том, что причиной произошедшего является поджог, у полицейских нет. У каждого из магазинов они обнаружили пластиковые бутылки с неизвестным веществом с запахом горючего.

По факту ЧП открыто уголовное дело по части второй статьи 194 УК Украины - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Если виновников найдут, а также докажут их вину в суде, им "светит" до 10 лет тюрьмы.

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