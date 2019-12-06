Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

В Киеве масштабно горят склады швейной фабрики (ФОТО+ВИДЕО)

17:00
Пожар в Святошинском районе Киева потушили за несколько часов - фото 1
Пожар в Святошинском районе Киева потушили за несколько часов

Днем в пятницу, 6 декабря, на территории одной из фабрик столицы по проспекту Победы, 123, начался огромный пожар, дым от которого был виден за несколько километров от места ЧП.

Сообщение о пожаре зарегистрировали в службе спасения около 11:30, после чего на место выехали несколько отделений ГСЧС.

Пожар в Одессе: спасатели до сих пор не нашли 14 пропавших (ФОТО)

Прибывшие по адресу огнеборцы, сразу же поняли, что ситуция весьма сложная: площадь возгорания в одноэтажном ангаре, который использовался как склад тканей, составляла более 500 квадратных метров.

В Киеве масштабно горят склады швейной фабрики (ФОТО+ВИДЕО) - фото 192435

А поскольку горящее помещение почти вплотную прилегает к бизнес-центру "Каштан", существовала неслабая угроза распространения пламени на него. Из БЦ эвакуровали 40 человек. Сразу после этого сотрудники ГСЧС приступили к ликвидации пожара. Для этого даже перекрыли движение по Кольцевой дороги.

В Киеве масштабно горят склады швейной фабрики (ФОТО+ВИДЕО) - фото 192434

Локализовать огонь у спасателей получилось через час после его начала.

- На месте происшествия работали 32 человека личного состава и восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, - отметили в ГСЧС. - По предварительным данным никто из людей не пострадал.

Около 14:20 пожар был ликвидирован.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
36-летнего волонтера убили из-за украинского языка - фото 1
В Бахмуте скончался волонтер, которого избили за проукраинскую позицию
16:00
Руди Джулиани пообщался с Дубинским - фото 1
Байден в обмен на Порошенко: адвокат Трампа встретился с Дубинским
15:00
Спасатели продолжают разбор завалов в Одессе - фото 1
Пожар в Одессе: спасатели до сих пор не нашли 14 пропавших (ФОТО)
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Загрузка...