В Киеве масштабно горят склады швейной фабрики (ФОТО+ВИДЕО)

Пожар в Святошинском районе Киева потушили за несколько часов

Днем в пятницу, 6 декабря, на территории одной из фабрик столицы по проспекту Победы, 123, начался огромный пожар, дым от которого был виден за несколько километров от места ЧП.

Сообщение о пожаре зарегистрировали в службе спасения около 11:30, после чего на место выехали несколько отделений ГСЧС.

Прибывшие по адресу огнеборцы, сразу же поняли, что ситуция весьма сложная: площадь возгорания в одноэтажном ангаре, который использовался как склад тканей, составляла более 500 квадратных метров.

А поскольку горящее помещение почти вплотную прилегает к бизнес-центру "Каштан", существовала неслабая угроза распространения пламени на него. Из БЦ эвакуровали 40 человек. Сразу после этого сотрудники ГСЧС приступили к ликвидации пожара. Для этого даже перекрыли движение по Кольцевой дороги.

Локализовать огонь у спасателей получилось через час после его начала.

- На месте происшествия работали 32 человека личного состава и восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, - отметили в ГСЧС. - По предварительным данным никто из людей не пострадал.

Около 14:20 пожар был ликвидирован.