Пожар в Одессе: спасатели до сих пор не нашли 14 пропавших (ФОТО)

Спасатели продолжают разбор завалов в Одессе

По состоянию на утро пятницы, 6 декабря, судьба 14 человек, которые находились в горящем здании, где расположены Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и Институт морской биологии НАН Украины, остается неизвестной.

Об этом сегодня заявили в ГСЧС Одесской области, отметив, что бойцы ведомства продолжают спасательные работы в обгоревшем и разрушенном здании уже вторые сутки.

"Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", - заявили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, масштабный пожар охватил историческое здание дома Асвадурова в центре Одессы утром 4 декабря. Больше суток ушло у огнеборцев на ликвидацию возгорания, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. Сразу после тушения пожара сотрудники ГСЧС приступили к поиску выживших.

Этот процесс усложняется массивными завалами - за сутки из здания вывезли 60 кубометров обрушившихся бетонных конструкций. За все время поисково-спасательных работ было найдено тело еще одной погибшей женщины. До этого по официальным данным от пожара скончалась 16-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко.

По предварительным данным, причиной пожара в здании оказался неисправно работающий удлиннитель на третьем этаже.

По факту возгорания открыто уголовное дело по части второй статьи 270 УК Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".