Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Пожар в Одессе: спасатели до сих пор не нашли 14 пропавших (ФОТО)

12:00
Спасатели продолжают разбор завалов в Одессе - фото 1
Спасатели продолжают разбор завалов в Одессе

По состоянию на утро пятницы, 6 декабря, судьба 14 человек, которые находились в горящем здании, где расположены Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и Институт морской биологии НАН Украины, остается неизвестной.

Об этом сегодня заявили в ГСЧС Одесской области, отметив, что бойцы ведомства продолжают спасательные работы в обгоревшем и разрушенном здании уже вторые сутки.

После пожара в Одессе Зеленский распорядился проверить места массового скопления людей

"Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", - заявили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар в Одессе: спасатели до сих пор не нашли 14 пропавших (ФОТО) - фото 192424

Напомним, масштабный пожар охватил историческое здание дома Асвадурова в центре Одессы утром 4 декабря. Больше суток ушло у огнеборцев на ликвидацию возгорания, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. Сразу после тушения пожара сотрудники ГСЧС приступили к поиску выживших.

Пожар в Одессе: спасатели до сих пор не нашли 14 пропавших (ФОТО) - фото 192423

Этот процесс усложняется массивными завалами - за сутки из здания вывезли 60 кубометров обрушившихся бетонных конструкций. За все время поисково-спасательных работ было найдено тело еще одной погибшей женщины. До этого по официальным данным от пожара скончалась 16-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко.

По предварительным данным, причиной пожара в здании оказался неисправно работающий удлиннитель на третьем этаже.

По факту возгорания открыто уголовное дело по части второй статьи 270 УК Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Одесса пожар ГСЧС погибшие уголовное дело Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Одессе нашли тело второй погибшей при пожаре женщины - фото 1
После пожара в Одессе Зеленский распорядился проверить места массового скопления людей
Вчера, 23:00
В антикоррупционном суде решили отпустить соратника Трубы за смешной залог - фото 1
Суд арестовал коррупционера-правую руку Трубы
Вчера, 22:20
В ГПУ передали в Гаагу данные о гибели девяти пленных от рук российских оккупантов - фото 1
Украина передала в Гаагу доказательства казней казаками на Донбассе
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Загрузка...