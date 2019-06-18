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В Киеве масштабно горел только построенный элитный дом (ВИДЕО)

Вчера, 22:20
В Киеве загорелся "элитный" новострой - фото 1
В Киеве загорелся "элитный" новострой

Во вторник, 18 июня, в одном из еще не сданных в эксплуатацию домов жилого комплекса "Новая Англия" произошел неслабый пожар. Из-за того, что населен людьми дом еще не был, пострадавших удалось избежать.

Но вот с уже отделанным фасадом застройщику придется повозиться - в него въелась копоть. Да и внутри уже практически подготовленных к сдаче инвесторам квартир все наверняка обгорело.

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Так что будущие владельцы квартир в претендующем на элитную недвижимость ЖК могут напрячься: сдать их однокомнатные студии стоимостью в миллион вовремя могут не успеть.

 

Судя по видеозаписи, которую выложили свидетели произошедшего в Facebook, черный дым знатно тянул изнутри недостроенного здания.

Скорее всего, причиной пожара было грубое нарушение правил техники безопасности кем-то из рабочих. С возгоранием справились очень быстро, но данных о его площади от ГСЧС пока нет.

Так или иначе, вполне может быть, что застройщик теперь оштрафует прораба или кого-от из строителей, а из-за переделывания ремонтов и замены фасада здания сроки сдачи его в эксплуатацию будут затянуты.

Впрочем, компании-застройщику смещение даты передачи жилья инвесторам, как правило, на руку.

 
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