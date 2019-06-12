Под Днепром на полном ходу загорелась забитая людьми маршрутка (ФОТО)

Спасатели потушили охваченную огнем маршрутку

Состояние автомобильного транспорта в Украине, обеспечивающего как междугородние маршруты, так и внутренние, оставляет желать лучшего. То и дело в убитых маршрутках то колесо отвалится, то дверь отпадет.

Очередное ЧП, свидетельствующее о том, что перевозчикам уже давно пора отказаться от использования ушатанных "Богданов", произошло во вторник, 11 июня в Павлограде.

Прямо во время езды в маршрутном автобусе возник пожар. И чем бы все закончилось, неизвестно, только водитель не растерялся и успел остановить бус еще до того, как он оказался объят огнем.

К счастью пассажиры вовремя выбежали из маршрутки, так что пострадали только транспортное средство и их личные вещи.

По словам начальника 27-й государственной пожарно-спасательной части Павлограда Александра Миславского, огнеборцы быстро прибыли на место ЧП и потушили огонь.

- Горел моторный отсек автобуса. Благодаря тому, что водитель вовремя предпринял меры, пострадавших удалось избежать. Кроме того, до приезда спасателей водитель пытался тушить возгорание огнетушителем, чем также помог.