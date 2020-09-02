"Слуги народа" хотят ввести обязательную платную регистрацию домашних животных
Нардеп от пропрезидентской партии Антон Яценко, которого СМИ называют создателем коррупционных схем по оценке объектов недвижимости, решил выступить с дебильной инициативой, благодаря которой с народа смогут сдирать еще больше денег.
Идея адепта Зе команды заключается в том, чтобы обязать всех украинцев регистрировать своих домашних животных.
Для этого явно задумавший какую-то лютую схему парламентарий написал закон о создании специализированной базы данных. На реализацию его проекта понадобятся деньги из государственного бюджета, а владельцы котов, собак, попугаев, хомяков и других животных будут обязаны отлистать государству баблишка для внесения их в реестр.
В чем польза законопроекта, Яценко не пояснил. Однако личная выгода нардепа в этой инициативе очевидна: для идентификации и регистрации животных он вписал в документ создание частной посреднической структуры. Так, по словам "слуги народа", вносить информацию о братьях наших меньших смогут "агенты по идентификации животных".
Сколько будет стоить услуга, которую в случае принятия Радой могут сделать обязательной, еще неизвестно.
"Гениальному" законопроекту от представителя партии поломанного монобольшинства присвоен номер 3796. Когда именно его будут рассматривать нардепы, пока не ясно.