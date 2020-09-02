"Слуги народа" хотят ввести обязательную платную регистрацию домашних животных

Нардеп Яценко придумал новую схему поборов

Нардеп от пропрезидентской партии Антон Яценко, которого СМИ называют создателем коррупционных схем по оценке объектов недвижимости, решил выступить с дебильной инициативой, благодаря которой с народа смогут сдирать еще больше денег.

Идея адепта Зе команды заключается в том, чтобы обязать всех украинцев регистрировать своих домашних животных.

Для этого явно задумавший какую-то лютую схему парламентарий написал закон о создании специализированной базы данных. На реализацию его проекта понадобятся деньги из государственного бюджета, а владельцы котов, собак, попугаев, хомяков и других животных будут обязаны отлистать государству баблишка для внесения их в реестр.

В чем польза законопроекта, Яценко не пояснил. Однако личная выгода нардепа в этой инициативе очевидна: для идентификации и регистрации животных он вписал в документ создание частной посреднической структуры. Так, по словам "слуги народа", вносить информацию о братьях наших меньших смогут "агенты по идентификации животных".

Сколько будет стоить услуга, которую в случае принятия Радой могут сделать обязательной, еще неизвестно.

"Гениальному" законопроекту от представителя партии поломанного монобольшинства присвоен номер 3796. Когда именно его будут рассматривать нардепы, пока не ясно.