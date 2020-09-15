В Киеве избили соведущего "Телебачення Торонто"

В Киеве избили соведущего "Телебачення Торонто"

В Киеве несколько десятков человек напали на соведущего шоу "Телебачення Торонто" Егора Шатайло.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на фб-аккаунт шоу.

"На нашего сценариста и соведущего Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. И все из-за шутки! Это произошло в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Егора на стендап-концерте в Киеве. Накануне Егор написал пост в ФБ с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации", - говорится в сообщении.

Как уточняет Телебачення, в комментарии под постом пришли представители праворадикальной группы "Традиции и Порядка". Комик попытался вступить с активистами в разговор, однако он не задался. Чем все закончилось – известно.

"Важно: с Егором все нормально. Он отошел от стресса и даже выступил на концерте. В конце концов, еще и получил новый материал для стендапов", - сыронизировало "Телебачення".

О прибытии полиции и задержании нападавших источник на данный момент ничего не сообщает.

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