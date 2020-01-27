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В Киеве горит Минкульт, идет эвакуация – ФОТО, ВИДЕО

11:29
В Киеве горит Минкульт, идет эвакуация – ВИДЕО - фото 1
В Киеве горит Минкульт, идет эвакуация – ВИДЕО

В понедельник, 27 января, в Киеве загорелось здание Министерства культуры Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"В помещении бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - говорится в сообщении.

Как уточняют некоторые источники, с верхних этажей здания сотрудников эвакуируют по автолестницам, на третьем остались заблокированные люди.

"Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по улице Ивана Франко, 19 в 3-этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания", - говорится в сообщении.

В Киеве горит Минкульт, идет эвакуация – ФОТО, ВИДЕО - фото 194909

Полиция перекрыла движение для обеспечения работы спецтехники спасателей. В 11:03 пожар был локализован.

Напомним, в Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО.

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Новости Украина ГСЧС Министерство культуры
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