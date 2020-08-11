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В Киеве чиновник госрезерва погорел на взятке в миллион

Вчера, 21:00
Чиновник вместе с бизесменом хотели похитить из госрезерва 1300 тонн зерна - фото 1
Чиновник вместе с бизесменом хотели похитить из госрезерва 1300 тонн зерна

Во вторник, 11 августа, правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Госрезерва на огромной взятке. По данным следствия, он собирался "прикрыть" кинувшего Украину на 8 миллионов гривен предпринимателя.

Как заявили в полиции, злоумышленник создал схему завладения имуществом госрезерва для "левых" людей.

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Так, по данным следствия, советник руководителя одной из компаний за миллион гривен подделал документы о получении на хранение предприятия 1300 тонн пшеницы. Само собой, на склад ничего не поступало, однако позже участник схемы мог обратиться в Госрезерв и потребовать возвращения зерна.

В Киеве чиновник госрезерва погорел на взятке в миллион - фото 203902

- Злоумышленник должен был предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащего государству и сохраняется на этом государственном предприятии, на общую сумму около восьми миллионов гривен, - отметили в полиции. - Действия задержанного квалифицированы по части третьей статьи 27 и части четвертой статьи 190 - "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале июня стали известны результаты аудита госрезерва, которые зафиксировали пропажу 150 вагонов зерна на сумму в 800 миллионов гривен.

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Госрезерв хищение уголовное дело задержание полиция Новости
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