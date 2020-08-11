В Киеве чиновник госрезерва погорел на взятке в миллион
Во вторник, 11 августа, правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Госрезерва на огромной взятке. По данным следствия, он собирался "прикрыть" кинувшего Украину на 8 миллионов гривен предпринимателя.
Как заявили в полиции, злоумышленник создал схему завладения имуществом госрезерва для "левых" людей.
Так, по данным следствия, советник руководителя одной из компаний за миллион гривен подделал документы о получении на хранение предприятия 1300 тонн пшеницы. Само собой, на склад ничего не поступало, однако позже участник схемы мог обратиться в Госрезерв и потребовать возвращения зерна.
- Злоумышленник должен был предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащего государству и сохраняется на этом государственном предприятии, на общую сумму около восьми миллионов гривен, - отметили в полиции. - Действия задержанного квалифицированы по части третьей статьи 27 и части четвертой статьи 190 - "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в начале июня стали известны результаты аудита госрезерва, которые зафиксировали пропажу 150 вагонов зерна на сумму в 800 миллионов гривен.