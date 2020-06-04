Антикоррупционный суд отпустил Раису Богатыреву на свободу

Богатыреву отпустили из-за провальной работы прокуроров

В четверг, 4 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила отпустить одну из главных участниц схематозов в медицине во времена Виктора Януковича Раису Богатыреву даже без какого-либо залога.

Причастная к многомиллионным хищениям бюджетных средств экс-чиновница теперь может находиться на свободе и продолжать решать свои проблемы, отпетливая от уголовной ответственности за совершенные преступления.

Как заявили сегодня в пресс-службе ВАКС, прокуроры настаивали на содержании экс-вице-премьера Богатыревой в СИЗО с возможностью выхода под залог, но служители Фемиды проявили к ней милость.

- По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения, - заявили в антикоррупционном суде. - Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

Целенаправленно ли прокурорские неправильно составили документы, чтобы помочь пособнице режима Януковича не отсидеть, неизвестно. Впрочем, подобный способ помочь преступнику отпетлять от наказания столь же распространен, как и просто некачественная работа правоохранителей.

Как известно, во вторник, 27 августа, бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева внезапно предстала перед пограничниками во время прохождения контроля в "Жулянах". Задержали отмазывающуюся преступницу только по той причине, что снять ее с розыска банально не успели. На следующий день служительница Фемиды Светлана Смык решила посадить неудачно вернувшуюся в Украину из бегов деятельницу за решетку. После этого Новинский пообещал вытащить свою приспешницу, что и сделал.

Расследование же дела по Богатыревой находится в стадии заморозки. Следователи ГПУ под руководством главного сливальщика громких производств Горбатюка в 2015-м году обратились к иностранным коллегам, но запросы до сих пор не рассмотрели. Видимо, документы были оформлены криво.