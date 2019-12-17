В Киеве аварийно просел один из четырех мостов, коммунальщики срочном перекрыли дорогу

Движение по мосту Патона может привести к трагедии

Значительное ухудшение пробок в столице начнется с утра среды, 18 декабря, после того, как сотрудники "Киевавтодора" приступят к незапланированному ремонту дорожного покрытия на аварийном мосту Патона.

Из-за юридической коллизии к ремонту на моста, который является первым в мире цельносварным, сотрудники "Киевавтодора" приступить не могли более года.

Да и теперь работы по восстановлению безопасности движения по объекту назвать законными вряд ли получится. Все дело в том, что мост Патона считается архитектурной памяткой, а для получения разрешения на любые ремонтные работы на нем нужно согласие министерства культуры.

Чиновники КГГА много раз запрашивали согласие и у народных депутатов, и у сотрудников минкульта, но власть имущие постоянно перекладывали ответственность на различные ведомства.

Сегодня же вечером в "Киевавтодоре" заявили о том, что ситуация превратилась из горящей в критическую - на мосту обнаружили аварийную просадку.

Как сообщили на странице коммунального предприятия, для остановки разрушений плит дороги будут проводить аварийно-восстановительные работы, которые начнутся с 21:00 17 декабря и будут длиться сутками. Завершить движ собираются к утру понедельника, 23 числа.

"Работу будем выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше. Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега)", - заявили чиновники.