ФСБ задержала еще одного татарина в Крыму: Что известно?

ФСБ задержала еще одного татарина в Крыму: Что известно?

ФСБ Россия задержала очередного татарина в Крыму. Его обвиняют в "преступной" деятельности в составе "незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности "незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" (ч. 2 ст. 208 УК РФ) ", - говорится в сообщении.

На данный момент захваченный крымчанин заключен под стражу. Его имя пока что не сообщается.

Отметим, что ФСБ регулярно проводит незаконные задержания крымских татар и украинцев на территории оккупированного полуострова. Так, 3 октября 2019 г. Федеральная служба схватила украинца в Крыму, который якобы хотел попасть на территорию полуострова в "обход пунктов пропуска". За неделю до этого, 26 сентября, на пункте пропуска "Джанкой" был похищен другой наш соотечественник, обвиненный в попытке пересечь Крым по чужому паспорту.