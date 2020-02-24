В Карпатах пропала группа туристов, их ищут второй день

В Карпатах пропала группа туристов, их ищут второй день

В воскресенье, 23 февраля, в Закарпатской области из-за сложных погодных условий пропала группа туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 19:05 Службе спасения сообщили, что во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек. Они двигались маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области", - говорится в сообщении.

На поиски пропавших отправили 3 поисково-спасательные группы в составе 10 спасателей и 2 единиц техники. Немного погодя к ним примкнули 5 горных поисковиков из г. Рахов на одном автомобиле.

К сожалению, из-за погодных условий и угрозы лавины спасатели были вынуждены приостановить свои поиски. В 6 утра поисковые работы были восстановлены и на данный момент ГСЧСники движутся в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с потерявшимися до сих пор отсутствует.

Напомним, в горах Германии загадочно погиб киевский турист.