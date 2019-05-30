В Каменском десять малолетних девочек жестоко избили сверстниц

Школьницы устроили массовое побоище на разборках после школы

Разборки между двумя девятиклассницами, учащимися в разных школах города, привели к массовой драке подростков. Жестокость избиения, как и то, что между собой дрались представительницы прекрасной половины человечества, поражают.

После стычки, в ходе которой пострадавших били ногами, две ученицы школы №35 оказались в больнице.

По данным следствия, избивали подростков их же сверстницы из седьмой школы.

Что послужило причиной конфликта, неизвестно. После занятий две девочки отправились во двор одного из жилых домов для разбирательств. Одна привела с собой на помощь подругу, а другая - десять.

Оказавшиеся в меньшинстве девушки пытались позвать на помощь, но не успели: их жесточайшим образом поколотили.

В полиции Каменского заявляют, что медики, к которым побитых школьниц отвезли на «скорой», диагностировали у них легкие телесные повреждения. Родители пострадавших написали заявления копам, а те открыли уголовное дело по факту совершения преступления.

- Проводится досудебное расследование. Причины и обстоятельства конфликта выясняют следователи, - отметила старший инспектор сектора мониторинга Каменского отделения полиции Елена Тимченко.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности за буллинг. Травля несовершеннолетнего теперь карается штрафом от 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 20 до 40 часов.