В Калиновке снова гремят взрывы: что известно о ситуации? (ФОТО)

Военные называют ситуацию в Калиновке контролируемой

В среду, 11 сентября, на территории печально известных военных складов в Калиновке Винницкой области снова произошел пожар, который привел к детонации снарядов. Правда, на сей раз ситуация не вышла из-под контроля.

В министерстве обороны утверждают, что пожар возник на территории воинской части, в месте, куда свозят боеприпасы для утилизации. Огонь привел к взрывам шести снарядов. Никто не пострадал.

По предварительным данным, горели около двух гектаров сухой травы на значительно удаленном от складов снарядов месте.

- К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Было слышно 6 взрывов, пока они больше не повторялись. Сейчас никакой угрозы для военнослужащих или местного населения нет, а пожар локализован. Работают спациалисты ГСЧС, правоохранители и сотрудники Военной службы правопорядка в ВСУ, - отметил сполняющий обязанности начальника прессслужбы министерства обороны Александр Мотузяник.

В Калиновской райгосадминистрации также подтверждают возгорание травы. При этом говорят, что никакой необходимости в эвакуации людей нет. Тем не менее, взрослые забрали детей из школ и детских садиков, поскольку поначалу точной информации о масштабах ЧП не было.

Напомним, 26 сентября 2017-го года в Калиновском районе Винницкой области на складах воинской части начали взрываться боеприпасы. Площадь складов - тысяча гектаров. Это второе хранилище снарядов в Украине после Балаклеи. Причиной ЧП была диверсия.