В Каховке после бунта обезглавили полицию. Раскрыты детали

В Каховке после бунта обезглавили полицию. Раскрыты детали

В Каховке Херсонской области подали в отставку работники Нацполиции, причастные к расследованию убийства, произошедшего в ночь на 1 января.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось дело по убийству мужчины, примененно дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Нацполиции, кроме местного руководства также были уволены члены СОГ, оперуполномоченный уголовного розыска и старший инспектор по контролю за оборотом оружия.

Напомним, в ночь на 1 января 2020 г. 29-летний мужчина застрелил из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. За всем произошедшим наблюдал сотрудник полиции; позже он был временно отстранен от работы.

Однако эта мера пришлась не по душе жителям Каховки. Руководство НПУ попыталось уладить ситуацию, но безуспешно: протестующие принялись забрасывать здание райотдела пиротехникой и дымовыми шашками. Подробности читайте по ссылке.