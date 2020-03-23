В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус

В Украине - пандемия коронавируса

В понедельник, 23 марта, список жертв SARS-CoV-2 расширился. Но это не точно. Точно могут сказать только завтра - и в Киеве. В других городах такой опции нет.

В Ивано-Франковске умела женщина, у которой подозревают коронавирус, но диагноз при ее жизни так и не успели установить.

Пациентке было 65 лет, она проживала в селе Чукаловка Тисменицкого района Ивано-Франковской области (пригород Ивано-Франковска).

Женщину госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами, похожими на COVID-19, однако помочь ей не смогли.

О смерти женщины сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Пока она с подозрением. Тесты переданы в Киев. Будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра», - сообщил Марцинкив.

Напомним, по официальной информации, в Украине менее ста случаев заражения SARS-CoV-2 и только официально подтвержденные 3 смерти в связи с заболеванием пневмонией COVID-19. При этом один человек выздоровел.

Также о своем выздоровлении сообщила еще одна украинка - голливудская актриса Ольга Куриленко, однако ее исцеление в статистику Минздрава не входит.